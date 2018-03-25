بالصور.. طالب سعودي يشج رأس معلمه بحجر

أعلن المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن تلميذًا ضرب معلمه بحجر، الأمر الذي تسبب له بإصابة نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونقلت موقع العربية عن المتحدث عمر محمد برناوي قوله “إن أحد الطلاب بالصف الثالث قام بضرب معلمه بقطعة حجر، ما أدى إلى إصابته في الرأس وتم نقله إلى المستشفى وأجريت له الإسعافات اللازمة وغادر إلى منزله”.

وأضاف برناوي أن هذه الحادثة “وقعت، الأحد، لمعلم بإحدى المدارس المتوسطة بقطاع الحسو التابعة لمكتب التعليم بالحناكية، وقامت القوات الأمنية بمباشرة الحادثة والقبض على الطالب، وجارٍ التحقيق معه”.

وقال المصدر “إن الطالب تسبب في إصابة المعلم بجرح قطعي في أعلى رأسه من الناحية اليسرى طوله 5 سم، تمت خياطته بـ 6 غرز جراحية”.