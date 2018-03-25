شركة أمريكية تعلم السعوديات قيادة السيارات بنصف مليون دولار

أعلنت شركة أمريكية متخصصة بصناعة أجهزة محاكاة قيادة السيارات أنها بصدد تصنيع أجهزة لتعليم السعوديات قيادة سياراتهن مع قرب تفعيل القرار يونيو المقبل.

ووفق صحيفة “عكاظ” السعودية، فقد أوكلت مسؤولية تعليم قيادة السيارات للسعوديات لشركة “درايفوايز” الأمريكية الشمالية المتخصصة في تعليم قيادة السيارات، باستخدام أجهزة محاكاة ذكية (simulators).

وقالت الصحيفة إن الشركة الأمريكية ستقوم بصنع وشحن 10 أجهزة محاكاة إلى المملكة في أبريل/نيسان المقبل، في صفقة تصل قيمتها إلى نصف مليون دولار.

وتؤكد مالكة الشركة، ليزلي دي ربينتني، أن أجهزة الشركة، المنتشرة في الولايات المتحدة ونيجيريا ودول البحر الكاريبي، مصممة للتأقلم مع مختلف البيئات.