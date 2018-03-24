الكشف عن هذا الأمر بعد لقاء محمد بن سلمان بنائب وزير الخارجية الأمريكي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن وليَّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون ج. سوليفان، أمس الأول الخميس، عقد قمة مثمرة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في المستقبل القريب.

هيذر نويرت: في 22 مارس، التقى نائب وزير الخارجية جون ج. سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتأكيد الروابط الأمريكية-السعودية الراسخة والحيوية، وكذلك علاقاتنا الثنائية القوية والمستمرة. #السعودية @USAinKSA — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) March 24, 2018

كما ناقش الزعيمان ضرورة احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة، وتبادلا الأفكار حول عقد قمة مثمرة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في المستقبل القريب، وأعرب نائب الوزير عن تمنياته الطيّبة لوليّ العهد خلال ما تبقّى من زيارته للولايات المتحدة. #السعودية — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) ٢٤ مارس، ٢٠١٨

وأضافت:”ناقش نائب الوزير ووليّ العهد، خلال الاجتماع، مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، فحول الوضع في اليمن، اشترك الجانبان في تقييم الوضع الإنساني، واتفقا على الحاجة المُلحة إلى عملية سياسية لوضع حدّ للحرب، كما ناقش الزعيمان ضرورة احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة”.

كما بحث الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، فرص تطوير علاقات بلاده الاقتصادية مع مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد، ورئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم.

وجاء ذلك خلال لقائهما بشكل منفصل مع بن سلمان ضمن زيارته إلى الولايات المتحدة.

ووصل وليُّ العهد السعودي، الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة واشنطن في زيارة تستمر أسبوعين.