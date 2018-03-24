ما الذي يعنيه ظهور الأمير بندر بن سلطان مع محمد بن سلمان في أمريكا؟

شهد حفل الشراكة السعودية الأمريكية أول ظهور شبه رسمي للأمير بندر بن سلطان منذ سنوات، حيث ظهر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وألقى كلمة في الحفل.

وقال الأمير بندر في الحفل: إن الأمير محمد يمتلك رؤية طموحة وروحًا قيادية شابة وقادر على التغيير.

ويزور ولي العهد السعودي الولايات المتحدة منذ يوم الثلاثاء الماضي، في زيارة تستمر لأكثر من أسبوعين وتتجاوز أهدافها العلاقات الرسمية الوثيقة بين البلدين في الأصل، إلى سعي الأمير الشاب الذي يقود مشروعًا عملاقًا للتغيير في بلاده لكسب ثقة كبار المستثمرين الأمريكيين.

وفيما يهدف الأمير محمد بن سلمان إلى إقناع المستثمرين الأمريكيين وجذبهم إلى المملكة، يبدو ظهور الأمير بندر بأنه رسالة إلى الأمريكيين بأن السعودية مستقرة وأسرتها الحاكمة موحدة.