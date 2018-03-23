كيف تنظر السعودية إلى قرار تعيين بولتون مستشارًا للأمن القومي الأمريكي ؟

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الاتفاق النووي مع إيران تشوبه عيوب وثغرات، وإن مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جون بولتون، عازم على تصحيحه.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي في واشنطن الجمعة معلقا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي خلفا لهربرت مكماستر، قائلا: “موقف بولتون من إيران معقول، وهو رجل حاسم وعازم على تصحيح عيوب الاتفاق النووي مع إيران”.

وأضاف الجبير أن “الإدارة الأمريكية تنظر بصورة جادة لفرض عقوبات أخرى على إيران في 12 مايو / آيار القادم، وسنتشاور مع الجانب الأمريكي بصورة أكبر حينها”.