الجبير يرد على تصريحات ظريف حول استعداد إيران الدفاع عن السعودية بحال تعرضها لهجوم

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير،في تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، حول استعداد بلاده الدفاع عن السعودية حال تعرضت لهجوم، قال الجبير: “تصريحات ظريف كثيرا ما تكون غريبة، والمملكة لا تحتاج إيران لتدافع عنها، فالله يحميها وأبناؤها”.

وأوضح الجبير أن السعودية تعاني منذ عام 1979 من دعم إيران للإرهاب وتدخلها في شؤون المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الجمعة، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة.

ووصف الدور الإيراني في الملف اليمني بأنه “مدمّر”، عبر تزويده ميليشيا الحوثي بالصواريخ التي تستهدف المملكة.

وشدد على أن بلاده تؤمن أن التسوية لحل الأزمة في اليمن يجب أن تكون سياسية، وأن الحوثيين يمكن أن يلعبوا دوراً يتناسب مع حجمهم، بحيث لا يسيطروا على اليمن.