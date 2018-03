ألبانيا تعفي دولًا خليجية من تأشيرة الدخول خلال هذه المدة

أعلنت سفارة جمهورية ألبانيا في المملكة العربية السعودية عن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لأراضيها خلال فترة الصيف، وذلك اعتبارًا من الأول من إبريل/نيسان المقبل وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.

وقالت السفارة، أمس الخميس، بحسب صحيفة “سبق” المحلية: “مواطنو المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين وقطر، يمكنهم السفر إلى ألبانيا ودخولها دون تأشيرة من 01 أبريل 2018 إلى 31 أكتوبر 2018”.

يذكر أن ألبانيا كانت تشترط للسفر إليها الحصول على تأشيرة أو من لديه الشنغن، وتجتذب 54 ألف سائح سعودي سنويًا، إضافة إلى رجال الأعمال والاستثمارات السعودية.

Citizens of Saudi Arabia, Oman, Bahrain and Qatar travel to & enter Albania without a visa from 01 April 2018 to 31 October 2018 pic.twitter.com/Qm2vdZJbrw

— Albania in KSA (@AlEmbassyKSA) March 22, 2018