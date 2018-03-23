محمد بن سلمان: السعودية تعيش مرحلة التغيير‎ واقتناص الفرص

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تعيش حاليًا “مرحلة التغيير.. مرحلة اقتناص الفرص”.

جاء هذا في كلمته خلال حفل الشراكة السعودية الأمريكية الذي أقيم مساء الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب حساب وزارة الخارجية السعودية على موقع ” تويتر”.

وقال بن سلمان: “نحن في المملكة نعيش مرحلة التغيير، مرحلة اقتناص الفرص التي نطمح بأن نعمل فيها مع شركائنا”.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن “العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية امتدت لأعوام طويلة وبنيت على الثقة والشراكة الاستراتيجية”.

وتشهد المملكة عددًا من المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية تطبيقًا لرؤية عام 2030، الهادفة إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وشهدت السعودية في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارًا من يونيو/ حزيران المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرًا على الرجال.

ووصل بن سلمان، الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة واشنطن في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تستمر أسبوعين.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، في لقاء هو الأول من نوعه بين الجانبين، منذ تعيين الأخير وليًا للعهد في يونيو/حزيران الماضي.

كما التقى بن سلمان، وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس أمس الخميس، وفي أعقاب اللقاء أعلنت واشنطن، الموافقة على بيع أسلحة للمملكة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.