خلال استقباله ولي عهد السعودية.. “ماتيس” يعبر عن دعم واشنطن القوي للمملكة في اليمن 

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في العاصمة واشنطن، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس.

وعبر ماتيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ولي العهد السعودي، عن دعم بلاده القوي للمملكة في الحرب التي تخوضها ضمن التحالف العربي لدعم السلطات الشرعية في اليمن.

وأرعب الوزير الأمريكي عن “أمله في نجاح جهود السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن” وقال “سنصل إلى حل في اليمن لصالح الشعب اليمني والاستقرار الإقليمي”.

ووصل ولي العهد السعودي، الثلاثاء الماضي الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة تستمر 3 أسابيع، اجتمع خلالها مع الرئيس دونالد ترامب، في البيت الأبيض.