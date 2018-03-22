كشف تفاصيل جديدة بشأن حادث “الكدمي” في السعودية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة النقل في المملكة العربية السعودية، تركي الطعيمي، أنه تم إحالة نتائج تحقيقات وتقرير وزارة النقل في قضية حادث السير المأساوي، الذي عرف إعلاميًا بـ”حادث الكدمي” وشهده طريق صبيا – هروب في جازان، وراح ضحيته 7 من أفراد أسرة سامي النعمي بينهم الأم، لجهات الاختصاص.

وكانت النيابة العامة، وفق مصادر لصحيفة “سبق” المحلية، تسلمت ملف التحقيقات الخاص بالمرور؛ لاستكمال إجراءاتها.

وكشفت المصادر أن نتيجة تحقيقات المرور في الحادثة، انتهت إلى تحميل قائد الشاحنة 50% من المسؤولية؛ نتيجة قيادته بسرعة زائدة وعدم السير في المكان المخصص، كما حملت التحقيقات وزارة النقل (ممثلة بمقاولها) 50% من المسؤولية؛ بسبب عدم سلامة الطريق من الحفر.

وذكرت النتائج الأولية للنقل، وجود تقصير من قبل إدارة المنطقة في المتابعة الدقيقة لحالة الطريق، إضافة إلى عدم التزام مقاول الصيانة بإجراءات الصيانة حسب المواصفات والتوجيهات المتكررة، الأمر الذي دفع إلى إعفاء مدير عام فرع الوزارة بجازان من منصبه، مع استمرار التحقيق ورفع تقرير مفصل، فيما لم تعلن نتائج التقرير المفصل لحد اللحظة.

يذكر أن حادث “الكدمي” الذي وقع في يناير/كانون الثاني الماضي، أثار غضبًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات طالت وزارة النقل؛ لإهمال الطرق التي تودي بالعشرات من الضحايا سنويًا في المملكة.