بالصور.. لماذا نال الطفل السعودي أحمد الشمري وسام “الشجاعة” بأمريكا؟

أثار الطفل السعودي أحمد بن راكان الشمري، الذي عاد إلى المملكة مؤخرًا، إعجاب وسائل إعلام أجنبية وعربية.

وقال والد الطفل ويدعى راكان الشمري، إن ابنه الأصغر زياد (4 سنوات) يعاني من سرطان الدم، وتم تحويله للولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج هناك، مبينًا: “احتاج ابني لعملية زراعة نخاع فطلب منا المستشفى إجراء فحص لإيجاد متبرع بالنخاع من أحد أفراد العائلة”.

وأضاف: “تبين بعد الفحص أن نتائج الفحوص الخاصة بابني أحمد تناسب شقيقه الأصغر زياد، وبعدما علمنا بذلك اعترانا الخوف على أحمد من هذه العملية، لكن إصراره على الموضوع جعلنا نستجيب لرغبته وفضلنا أن يكون التبرع منه وليس من غيره”.

وتابع: “قبل العملية أخذ الأطباء أحمد واستجوبوه ليعرفوا مدى قناعته بالتبرع، وأنه ليس مرغمًا على ذلك، وكانت إجاباته مقنعة للفريق الطبي”، بعدها قرروا إجراء العملية التي تمت بنجاح، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وقرر القائمون على المستشفى الأمريكي منح “أحمد” وسام الشجاعة؛ بسبب إصراره على التبرع لشقيقه، مشيرًا إلى أن ابنيه الاثنين بصحة جيدة.