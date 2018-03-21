اختتام المناورات العسكرية السعودية الأمريكية “الصداقة 2018”

اختتمت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فعاليات التمرين العسكري المشترك (الصداقة 2018) في نسخته الرابعة بين القوات البرية للبلدين.

وشارك في ختام التمرين قائد القوات البرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبد الله المطير، وعدد من كبار القادة والضباط من الجانبين السعودي، والأمريكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال المطير إن “هذه التمارين مهمة للوقوف على جاهزية قواتنا البرية، والرفع من قدراتها القتالية”.

وأضاف أن “أداء جميع المشاركين ظهر بمستوى عالٍ ورائعٍ جدًا عكس بصورة إيجابية ما وصلت إليه هذه القوات من درجة استعداد عالية”، وأعرب عن تطلعه إلى الاستمرار بمثل هذه التمارين.

من جانبه، أوضح نائب قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي اللواء تيري ميكرنت أن التمرين يأتي ضمن العمل المشترك مع القوات البرية السعودية لمواجهة الأخطار، والمحافظة على الاستقرار.

وانطلق تمرين “الصداقة 2018” في 11 آذار/مارس الجاري، في المنطقة الشمالية للسعودية، بهدف توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين الجانبين، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك، وتوحيد إجراءات التخطيط، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المشاركة.

جدير بالذكر أن تمرين “الصداقة 3” أُجري في نيسان/أبريل 2014، بين القوات البرية السعودية، ونظيرتها الأمريكية.