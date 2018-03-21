السفير السعودي في المغرب: علاقات البلدين لا تتأثر بحدث عابر

قال السفير السعودي في الرباط، بن محي الدين خوجة، إن حدثًا عابرًا لا يمكن أن يؤثر على العلاقات بين بلاده والمغرب.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة السعودية، اليوم الأربعاء، تعليقًا على جدل أثير في مواقع التواصل الاجتماعي في الأوساط المغربية، عقب تغريدة للأمير تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، حول ملف ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.

وكتب آل الشيخ تغريدة له على “تويتر” قبل عدة أيام: “لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية، واللون الرمادي لم يعد مقبولًا لدينا”.

وأضاف: “هناك من أخطأ البوصلة، إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت، دع “الدويلة” تنفعك…! رسالة من الخليج إلى المحيط”.

وأوضح السفير السعودي في البيان: “لا يجب أن تمنح الأمور أكبر مما تستحق من حجمها”، لافتًا إلى أن “البلدين يرتبطان بمصالح مشتركة كبيرة لا حدود لها، إذ إن آفاقها تمتد رحبة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.

وأشار إلى أن “الأمور قد ضخمت بشكل مبالغ فيه لدرجة التهويل”.

وأرسل المغرب في 12 حزيران/يونيو الماضي، طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر، وذلك بعد أسبوع من اندلاع الأزمة الخليجية.