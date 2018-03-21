شاهد.. ماذا أعد ترامب لمحمد بن سلمان في وجبة الغداء؟

حظيت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتغطية إعلامية واسعة، اهتمت بأدق التفاصيل؛ نظرًا لرمزيتها الكبيرة، كونها أول زيارة رسمية للأمير الشاب إلى واشنطن بعد توليه منصب ولي العهد.

ولم تغفل وسائل الإعلام المختلفة الحديث عن غداء العمل الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمير السعودي في البيت الأبيض؛ إذ تناولت بالشرح التفصيلي قائمة الطعام.

وتضمنت قائمة الطعام خلال الاجتماع: “حساء الجزر وبرعم البرتقال، وشطيرة جبنة الفيتا بالكراث” كمقبلات، في حين كان الطبق الرئيسي للغداء عبارة عن “سمك الهلبوت متبل بالسماق، مع زبدة بالنعناع، وزهرة القرنبيط”، في حين ضمت الحلويات “كعكة تين وآيس كريم السمسم”.