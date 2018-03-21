تغريدات لاذعة من سعود القحطاني بشأن أزمة قطر

أطلق سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، تغرديات لاذعة بشأن أزمة قطر، في مؤشر على أن الأزمة بعيدة عن الحل حيث تراها المملكة “صغيرة جدا جدا.”

وقال القحطاني عبر حسابه بموقع “تويتر” في إشارة إلى أزمة قطر: “صغيرة جدًا جدًا جدًا. أصغر من أن يتم حتى ذكر اسمها في زيارة الكبير لبريطانيا وواشنطن. درس جديد لكي يعرف الصغار حجمهم الطبيعي. أما في زيارات الصغير فلا حديث له أو رجاء إلا بطلب شفاعة الشرق والغرب في سماح الكبير عليه”.

صغيرة جدًا جدًا جدًا. أصغر من أن يتم حتى ذكر أسمها في زيارة الكبير لبريطانيا وواشنطن.

درس جديد لكي يعرف الصغار حجمهم الطبيعي. أما في زيارات الصغير فلا حديث له أو رجاء إلا بطلب شفاعة الشرق والغرب في سماح الكبير عليه. #يادليم_قل_له_هلا — سعود القحطاني (@saudq1978) March 21, 2018

وتابع القحطاني: “#استشراف سيأتي الصغير صاغرًا للرياض بأي حجة يحاول من خلالها حفظ ماتبقى من ماء وجهه. س “يحب الخشوم” ويطلب السماح ويقسم الأيمان أنه “ماراح يتعودها” سيطلب بخضوع إرجاع “جزيرته المعزولة” إلى “شبه جزيرة”.

فهل يكون استقباله ب #يادليم_قل_له_هلا وجواب طلبه ب #ماينسينا_الخطا_حب_الخشوم ؟”.

#استشراف

سيأتي الصغير صاغرًا للرياض بأي حجة يحاول من خلالها حفظ ماتبقى من ماء وجهه. س "يحب الخشوم" ويطلب السماح ويقسم الأيمان أنه "ماراح يتعودها" سيطلب بخضوع إرجاع "جزيرته المعزولة" إلى "شبه جزيرة".

فهل يكون استقباله ب #يادليم_قل_له_هلا وجواب طلبه ب #ماينسينا_الخطا_حب_الخشوم ؟ — سعود القحطاني (@saudq1978) March 21, 2018

وسخر المستشار السعودي من أزمة قطر قائلًا: “الطقطقة على الصغار في أوقات الفراغ والراحة. هذا حدكم 160 حرف تسلية لي في وقت الفراغ”.