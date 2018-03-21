صدور حكم مفاجئ بالمعلم العراقي قاتل زميليه في مدرسة سعودية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء، حكم القصاص بحق “أسامة نجم” عراقي الجنسية، الذي أقدم مطلع رمضان الماضي على قتل زميلين له في المدرسة، وقد جاء هذا القرار دون انتظار بلوغ أبناء الضحايا “القصّر” السن القانونية، وستحال القضية إلى الاستئناف لتصديق الحكم، وفق موقع “العربية نت”.

وهزت الجريمة المجتمع السعودي، حين وقعت في الخامس من رمضان العام الماضي، بعدما أقدم معلم “مقيم” في الرياض على اقتحام مدرسة وقتل موظفين فيها، أحدهما مهندس سعودي والآخر مدير المدرسة، وهو فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية.

وكشفت معلومات أن الجاني كان يعمل في المدرسة ذاتها التي شهدت الجريمة، وتعود أسباب الجريمة إلى خلافات سابقة، دفعت الإدارة إلى فصل المقيم العراقي من عمله.

وذكر الناطق الإعلامي لشرطة الرياض آنذاك، أن إطلاق نار وقع داخل إحدى المدارس الأهلية شمال العاصمة، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة ثالث.

وبعد تعميم أوصاف الجاني، تم ضبطه من قبل الشرطة، وقد تبين أنه مقيم عراقي أربعيني، وكان متنكرًا في محاولة للتضليل، وضبط بحوزته سلاح الجريمة و23 طلقة.