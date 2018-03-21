“حساب المواطن” يكشف عن موعد إيداع الدفعة الخامسة من الدعم

أعلن برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” اليوم الأربعاء، عن موعد إيداع الدفعة الخامسة لمستحقي الدعم، وذلك في 10 أبريل/نيسان القادم.

وقال الحساب في تعليقه: “تشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة، الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس”.

تبقى 19 يوم على إيداع الدفعة الخامسة (لشهر أبريل) لمستحقي الدعم من برنامج #حساب_المواطن، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس. pic.twitter.com/Ce38J278Zt — حساب المواطن (@citizenaccount) March 21, 2018

وتم إيداع الدفعة الرابعة من البرنامج يوم 11 مارس/آذار، إذ شملت قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لرب أسرة، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل 11 فبراير/شباط.

يذكر أن “حساب المواطن” برنامج يهدف إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.