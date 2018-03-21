“حساب المواطن” يكشف عن موعد إيداع الدفعة الخامسة من الدعم

“حساب المواطن” يكشف عن موعد إيداع الدفعة الخامسة من الدعم

المصدر: إرم نيوز

أعلن برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” اليوم الأربعاء، عن موعد إيداع الدفعة الخامسة لمستحقي الدعم، وذلك في 10 أبريل/نيسان القادم.

وقال الحساب في تعليقه: “تشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة، الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 11 مارس”.

وتم إيداع الدفعة الرابعة من البرنامج يوم 11 مارس/آذار، إذ شملت قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لرب أسرة، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل 11 فبراير/شباط.

يذكر أن “حساب المواطن” برنامج يهدف إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً