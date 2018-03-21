آمال ماهر تنشر أول “بوست” بعد قضية تركي آل الشيخ

تلتزم الفنانة المصرية آمال ماهر الصمت إزاء الأنباء المتداولة بشأن “شائعة” تعرضها للضرب من قبل رئيس هيئة الرياضة السعودية الشاعر تركي آل الشيخ.

فبعد أن انتشر على لسان آمال ماهر في وسائل إعلام، اتهام لتركي آل الشيخ بالاعتداء عليها بالضرب أمام منزلها وتحريرها محضرًا لدى الشرطة بالواقعة، ظهرت تصريحات أخرى على لسان آمال أيضًا مناقضة للسابقة تنفي اعتداء “آل الشيخ” عليها، مؤكدة أن خلافًا بسيطًا بشأن أمور فنية وقع بينهما، وأن العلاقة التي تجمعهما هي علاقة عمل يطبعها الاحترام.

ولم يعلق أي من الطرفين المعنيين، لا آمال ماهر ولا تركي آل الشيخ، على الموضوع بشكل مباشر عبر صفحاتهما الرسمية، فيما اكتفت آمال ماهر، اليوم الأربعاء، بنشر “بوست” يتيم على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

واستشهدت آمال بمقطع من أغنية قديمة لها، يعود تاريخ تحميلها على موقع “يوتيوب” إلى 2015، وهي: “وعرفت أنا وياه عمري هيتعاش مع مين”، مضيفة “اعمل منشن للي نفسك تقوله كده”.

ولم توضح الفنانة المصرية هدفها من نشر مقطع من أغنية تعود إلى 3 أعوام على الأقل، وإذا ما كان الغرض منه الإيحاء بأن ما يتم تداوله لا يهمها بشيء، أم أنها تعيش قصة حب ما، وعبرت عنها بهذا المقطع.

والأغنية التي استشهدت آمال منها بمقطع، هي “ما فيهاش بعدين” وانتشرت على صفحة قناة “مزيكا” في موقع “يوتيوب”، وحققت ما يفوق مليون و300 ألف متابع.