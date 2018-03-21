السعودية تتعهد بمحاسبة المتسببين بإصابة خطيرة لطفلة في حفل ترفيهي (فيديو)

تعهدت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بمحاسبة المسؤولين عن إصابة طفلة بطلق ناري في حفل ترفيهي عام قبل أيام في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة ضد الهيئة وإجراءات السلامة التي تتبعها في فعالياتها المتزايدة في البلاد.

وقال مدير عام التواصل بالهيئة الحكومية، عبدالرحمن الخليفة، في تصريحات صحفية، أن تقرير الحادثة ينظر فيه حالياً لدى الجهات المعنية، متوعداً بأن الهيئة لن تتردد في معاقبة المخطئين أو المقصرين وأولهم منظم الفعالية الذي تعهد بالتقيد بإجراءات السلامة من قبل إنشاء وبداية الفعالية ومخالفته لهذه الأنظمة الصريحة.

وأوضح الخليفة خلال مداخلة تليفزيونية، مع برنامج “معالي المواطن” الذي تبثه قناة “إم بي سي”، أنه سيتحمل على المخالفة عقوبات ستعلن في حينها والتي تختلف من إيقاع الغرامات المالية إلى إيقاف التعامل بشكل نهائي مع منظم الفعالية وإعطائه أي تصاريح.

وأصيبت الطفلة جود عبدالله البقمي (11 عاماً) قبل أيام، برصاصة من بندقية صيد هوائية من نوع “ساكتون” عندما كانت تتابع من مكانها بالمدرجات عروض أحد المهرجانات الترفيهية في الرياض.

مدير عام التواصل بالهيئة العامة للترفيه يعلق على حادثة الطفلة "جود" ويروي تفاصيل التحقيق #معالي_المواطن pic.twitter.com/3ANaRf4J1Q — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) March 20, 2018

وخضعت الطفلة لعمليات جراحية لاستخراج الرصاصة من رأسها بعد أن اكتسبت وعائلتها تعاطفاً كبيراً في المملكة انعكس في مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت بالمقابل موجة انتقادات ضد هيئة الترفيه حول إجراءات السلامة التي تلزم بها منظمي الفعاليات التي ترخصها.

ومنذ منتصف العام 2016 تقريباً، تشرف هيئة الترفيه الحكومية على منح تراخيص الفعاليات الفنية والترفيهية التي تشهدها البلاد بكثافة مع تبني المملكة سياسة انفتاح غير مسبوقة، لكن عدد من تلك الفعاليات شهد حوادث متنوعة جلبت للهيئة انتقادات حول إجراءات السلامة المتبعة.

وألغت الهيئة في وقت سابق من الشهر الجاري عدد من فعالياتها الفنية والترفيهية بسبب تقلبات مفاجئة في الجو ببعض مناطق المملكة في تشديد لإجراءات السلامة التي تفرضها على منظمي الحفلات والفعاليات.