محكمة سعودية تقضي بإعدام مواطن أدين بالإرهاب

قضت محكمة سعودية، اليوم الثلاثاء، بإعدام مواطن أدين بعدة تهم من بينها اشتراكه مع خلية إرهابية قامت باستهداف مركز شرطة ونقاط تفتيش شرقي السعودية.

وقالت جريدة “الرياض” المحلية إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت الحكم بعد أن ثبت لديها إدانة المتهم “باشتراكه مع خلية إرهابية من بينهم مطلوبون أمنيًا في استهداف النقاط الأمنية بقصد إصابة وقتل رجال الأمن”.

وبينت أنه وآخرين استهدفوا مركز شرطة العوامية ونقطة تفتيش صفوى ونقطة تفتيش الناصرة وجميعهم تابعين لمحافظة القطيف شرق المملكة.

كما أدين المتهم “باشتراكه مرات عديدة في التجمعات المثيرة للشغب وفي تشييع قتلى المواجهات الأمنية وترديد الهتافات الداعية للخروج على الدولة وإسقاط الحكم فيها”.

ويعد هذا الحكم ابتدائيًا قابلًا للطعن عليه بالاستئناف.