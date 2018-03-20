بالفيديو.. ما الذي أضحك محمد بن سلمان من كلام ترامب؟

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة لقائه مساء اليوم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ليستعرض أمام الصحفيين قيمة الصفقات العسكرية بين البلدين، وأنواع الأسلحة التي يتوقع أن تزود بها إدارته الرياض، في مسعى على ما يبدو لإقناع الأمريكيين بأهمية المملكة بوصفها حليفًا لبلادهم.

وقام ترامب باستعراض كل الأسلحة، التي قال إنها ستسلم للسعودية قريبًا، محددًا سعر كل واحدة منها، موضحًا أن إجمالي المبلغ في اللوحة الأولى يصل إلى مليار و525 مليون دولار، وقال مخاطبًا ولي العهد السعودي “هذا المبلغ فتات بالنسبة لكم”، وهو ما اضحك محمد بن سلمان كثيرًا، قبل أن يواصل الاستماع إلى شروح ترامب عن قيمة الصفقات التي قال إنه عاد بها من قمة الرياض.

وفي اللوحة الثانية ، قال ترامب إنها تتضمن تزويد السعودية بنظام “تاد” مقابل 13 مليار دولار، إضافة إلى 130 طائرة هيركليز بـ 3.8 مليار دولار، وطائرة “ابي 8 بوسيدون” مقابل 1.4 مليار دولار، وكذلك عربات برادلي والدبابات بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال ترامب، إن تسليم هذه الصفقات للسعودية، والتي هي تحت الطلب حاليًا، سيوفر فرص عمل جديدة، يتوقع أن تصل 40 ألف فرصة عمل.

وبدوره، أكد ولي العهد السعودي، أن العلاقات بين البلدين “وفرت حوالي 4 ملايين وظيفة في أمريكا وكذلك في السعودية، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر”.

ويعرف عن الأمير محمد بن سلمان، اشتراطه توطين جزء من الصفقات، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف توطين 50% من الإنفاق العسكري، حيث بدأت السعودية تنشيط صناعة قطع الغيار والصناعات التكميلية العسكرية في الداخل، وهو ما بدأ يحقق وفورات ملحوظة.

ومن شأن توطين الصناعات العسكرية، خلق فرص وظيفية للشباب السعودي في مجالات مهمة كالوظائف الفنية والهندسية.

ومعلوم أن السعودية، خصصت 210 مليارات ريال للقطاع العسكري في موازنة 2018.