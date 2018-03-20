تصريح جديد لآمال ماهر بشأن علاقتها بتركي آل الشيخ

تضاربت تصريحات الفنانة المصرية آمال ماهر بشأن علاقتها برئيس الهيئة الرياضية السعودية تركي آل الشيخ.

وأوردت وسائل إعلام مصرية أمس بينها موقع “في الفن” أن آمال ماهر اتهمت آل الشيخ، بالاعتداء عليها بالضرب، وذلك في بلاغ رسمي قدمته لقسم شرطة المعادي بمصر.

لكن وسائل إعلام مصرية أخرى بينها “اليوم السابع” ذكرت لاحقًا أن آمال ماهر قالت في تصريحات صحفية إن ما أثير عار تمامًا عن الصحة، وإن الأمر برمته ليس أكثر من خلاف على بعض الأمور الفنية.

وأوضحت أن التعاون الفني بينها وبين تركى آل الشيخ مستمر لقدرة الطرفين على تجاوز الخلافات، وأنها مستمرة فى مشاريعها الفنية المشتركة معه فى إطار من الاحترام المتبادل بين الطرفين.

ولم تنشر آمال بصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أي معلومات بشأن علاقتها بتركي آل الشيخ رغم أنها نشرت قبل ساعات صورة جديدة على موقع فيسبوك.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من تركي آل الشيخ بشأن هذه التصريحات المتضاربة.