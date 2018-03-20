بالفيديو والصور.. محمد بن سلمان يصل واشنطن

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله واشنطن، الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأمريكية، السفير سين لاولير.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة، الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب، وعددًا من المسؤولين.

وتعدّ هذه أول زيارة لابن سلمان إلى أمريكا منذ تعيينه وليًا للعهد في حزيران/ يونيو الماضي.