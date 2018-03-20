بالفيديو والصور.. محمد بن سلمان يصل واشنطن

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله واشنطن، الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مراسم وزارة الخارجية الأمريكية، السفير سين لاولير.
ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة، الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب، وعددًا من المسؤولين.
وتعدّ هذه أول زيارة لابن سلمان إلى أمريكا منذ تعيينه وليًا للعهد في حزيران/ يونيو الماضي.
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يصل العاصمة الأمريكية #واشنطن في زيارة رسمية. #ولي_العهد_في_أمريكا#CrownprinceinUSA pic.twitter.com/QW11Xod4e8
— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) March 20, 2018