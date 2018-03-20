شائعات آمال ماهر تلاحق تركي آل الشيخ.. فمن هي؟

تداولت بعض وسائل الإعلام العربية مزاعم عن اعتداء رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، على الفنانة المصرية آمال ماهر، المشهورة بفنها الملتزم وعشقها للفلكلور الخليجي.

وسائل إعلام أخرى نفت صحة هذه المزاعم على لسان آمال ماهر، حيث نقلت عنها أن ما أشيع عارٍ تمامًا من الصحة، وأن ما بينها وبين آل الشيخ مجرد خلافات على بعض الأمور الفنية لا أكثر، مؤكدة أن التعاون بينهما مستمر.

واكتفت وسائل إعلام بتداول الأخبار، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الفنانة “ماهر”، أو الشاعر تركي آل الشيخ، عن صحة أو بطلان الأنباء المتداولة.

شائعات متكررة

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تناقل شائعة بشأن آمال ماهر وتركي آل الشيخ، فقد أثيرت سابقًا شائعة أنهما متزوجان في السر، كما راجت شائعة أخرى أن آل الشيخ هو من دفع عمرو دياب لغناء أغنية “أجمل عيون” التي تعرف بـ”برج الحوت”، كهدية لآمال ماهر.

آمال ماهر

وتعتبر الفنانة آمال ماهر من الفنانات اللاتي تمكنّ من حجز مكانة هامة على الساحة الفنية العربية، نظرًا لالتزامها بالغناء الراقي بعيدًا عن وهج الشهرة، وحظيت بحب واحترام الجمهور.

بدأت “ماهر” (33 عامًا) مسيرتها الفنية وهي في عمر 13 عامًا في 1998، ولقبت لاحقًا بـ”ملكة الغناء”، كونها تمتلك صوتًا قادرًا على تأدية جميع المقامات، اكتشفها الموسيقي محمد المليجي بعد أن شاهدها في أحد حفلات المدارس الخاصة، ومن هنا كانت انطلاقتها الحقيقية.

التحقت آمال بمعهد الموسيقى العربية، حيث تعرفت لاحقًا على الموسيقار عمار الشريعي، الذي كان نقطة انطلاقتها الجماهيرية من خلال مسلسل “أم كلثوم”.

أطلقت ألبومها الأول “اسألني أنا” عام 2006، لكنها شهدت نجاحها في 2011 مع ألبوم “أعرف منين”، والذي وضعها في صفوف النجوم الكبار.

وخاضت الفنانة المصرية تجربة الأغنية الخليجية، حيث شاركت الفنان العراقي ماجد المهندس “دويتو” باللهجة الخليجية، كما غنت أيضًا “قسوة” و”في غير الزمان” باللهجة الخليجية.

ويبدو أن “ماهر” كانت تتجه لأغانٍ خليجية جديدة بتعاونها الفني مع الشاعر “آل الشيخ”، دون أن تتضح تمامًا ماهية هذا التعاون، كما لم يذكر أي من الطرفين تفاصيل بشأنه.

وسبق لآمال ماهر الزواج من الملحن محمد ضياء الدين وانفصلا بعد عام واحد أنجبا خلاله ابنهما عمر، ثم أثيرت شائعات عن زواجها من تركي آل الشيخ، لكنها خرجت ونفتها، مؤكدة أنها لا تفكر بالزواج مطلقًا في الوقت الحالي.