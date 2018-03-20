تفاصيل جديدة بشأن واقعة “دهس فتاة جامعة الإمام” بالسعودية

ذكرت جامعة “الإمام محمد بن سعود الإسلامية” في المملكة العربية السعودية أن حادثة الدهس التي تعرضت لها مواطنة الأحد الماضي، وقيل عبر مواقع التواصل إنها طالبة في الجامعة، حدثت مع سيدة لا علاقة لها بالجامعة.

وقال المتحدث الرسمي للجامعة، أحمد الركبان، إنه “تم الاعتقاد أن المصابة طالبة في الجامعة، بناء على تقرير الهلال الأحمر، لكن بعد زيارتها في المستشفى تبين أنها ليست من منسوباتها أو مراجعاتها”، وفق موقع “العرب اليوم”.

وبين الركبان أنه “اتضح أن المصابة، مواطنة تبلغ 54 عامًا، وكانت تريد الذهاب للسوق الموجود في الجهة المقابلة للجامعة، لكن السائق أنزلها في الجهة الخاطئة أمام الجامعة، وعند محاولتها عبور الطريق وقعت الحادثة، وأصيبت بعدة كسور وتحتاج إلى مراجعة طبية”.

وسبق أن انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تجمعًا لطالبات الجامعة، فيما قال موثق المقطع: “بنت تعرّضت لحادث”.

وأدت الحادثة إلى انتقادات عبر هاشتاغ (#حادث_دهس_فتاة_جامعة_الإمام على موقع “تويتر”) مطالبين بسرعة بناء “جسر المشاة” المقرر إنشاؤه في منطقة الجامعة.