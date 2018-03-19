في أول ظهور إعلامي.. ماذا قال خالد بن سلمان سفير السعودية في واشنطن عن إيران؟

قال الأمير خالد بن سلمان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إن ” إيران‬⁩ خطر على المجتمع الدولي والمنطقة وليست على ⁧‫السعودية‬⁩ فحسب”، محذرًا من أنها تسعى إلى “زعزعة المنطقة كاملة وليس المملكة فقط”.

وشدد السفير السعودي، في أول مقابلة له إجراها مع قناة CNN الأمريكية، اليوم، على أن “إيران تريد تأسيس حزب الله آخر في اليمن”، محذرًا من أن “المشكلة مع طهران في سلوكها وطموحاتها وأيديولوجيتها التوسعية”.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان: “نحن مهتمون بعمق مع الأزمة الإنسانية في اليمن، ونحن أكبر المانحين لليمن، وملتزمون بالعمل مع حلفائنا لإيجاد بدائل وبالتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية”.

وتأتي تلك المقابلة قبل ساعات من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، إذ أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة ولي العهد متوجهًا إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي فيها الرئيس دونالد ترامب وعددًا من المسؤولين.