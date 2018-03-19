بالفيديو.. إعلامي سعودي يوجه رسالة لإسرائيل باللغة العبرية

وجه الإعلامي السعودي المعروف، لؤي الشريف، اليوم الإثنين، رسالة باللغة العبرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي حول حقيقة التهديد النووي السعودي لإسرائيل في حال امتلكت قنبلة نووية كما أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقاء تلفزيوني.

وكانت قناة “سي بي إس” الأمريكية قد بثت فجر الإثنين لقاءً مطولًا مع الأمير محمد بن سلمان، قبيل زيارة مرتقبة له لواشنطن الأسبوع الجاري، قال فيها إن الرياض ستمتلك قنبلة نووية إذا ما طورت طهران قنبلة مماثلة.

وقال الشريف في تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر”: ” قام بعض الصحفيين الإسرائيليين بالحديث عن (التهديد النووي السعودي) فكان هذا الرد האם ערב הסעודית מהווה איום על המזרח התיכון (هل العربية السعودية خطر على الشرق الأوسط)؟”.

وفي الرد الذي جاء في مقطع فيديو وباللغة العبرية التي يتقنها الشريف، تحدث عن كون المملكة بلدًا لا يتعدى حدوده ولا يتدخل في شؤون الدول، ولا يهدد جيرانه وليس لديه أطماع في دول أخرى.

وأكّد الشريف في ردّه، أن حديث ولي العهد السعودي يقصد به الدفاع عن النفس ضد من يقوم بتهديد جيرانه وله أطماع توسعية في المنطقة، في إشارة إلى إيران التي ذكرها بالاسم الأمير محمد بن سلمان في لقائه التلفزيوني.

ووجد ردّ الشريف صدى سريعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداوله على نطاق واسع وسط انقسام بين مرحب برده السريع وباللغة العبرية، وبين منتقد للرد ومعتبرًا أنه طمأنة لدولة الاحتلال.

ويعد ردّ الشريف مبادرة نادرة رغم عدم رسميته، إذ لا يوجد أي علاقات دبلوماسية رسمية بين الرياض وتل أبيب، وتتمسك السعودية بعدم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.