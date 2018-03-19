مع انطلاق مزاد بيع ممتلكاته.. شاهد بذخ رجل الأعمال السعودي معن الصانع

انطلق أمس الأحد المزاد العلني الذي تقيمه مجموعة “تكتل إتقان” العقارية، المعينة من قبل السلطات القضائية في السعودية، لبيع أصول تعود لشركات الملياردير السعودي معن الصانع (كويتي الأصل)، بهدف سداد مستحقات الدائنين.

وتورط الصانع في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في المملكة، بعد عجز مجموعة الصانع عن سداد ديون في 2009 وصلت إلى نحو 22 مليار دولار لبنوك محلية ودولية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمر بالقبض على الصانع في أكتوبر 2017 بسبب تخلفه عن سداد الديون، في خطوة من سلسلة خطوات يتبعها ولي العهد في إطار إعلانه عن محاربة الفساد في بلاده.

الصانع، وعلى غرار العديد من الأثرياء كانت ممتلكاته صيدًا ثمينًا لوسائل الإعلام، إذ تناقل ناشطون العديد من الصور ومقاطع فيديو لجانب من قصره في منطقة الخبر السعودية وطائرته في جزر الماكوين.

فيما ذكر أحد الناشطين يحمل اسم “أبو علي”، تفاصيل عن البذخ الذي كان سعد الصانع يحياه – في حين لم يتسن لموقع إرم نيوز التثبت من صحة المعلومات التي أوردها – قائلًا: “زرت قصر معن الصانع.. وكانت زيارة رسمية دعا فيها وفدًا كبيرًا كنت أحد أعضائه.. وكان في الوفد وزراء وأثرياء.. دخلنا القصر بعد العصر مباشرة..وفي الطريق لقصر ضيافتنا كنا نرى اليخوت على رصيفها متوقفة بأشكال وألوان.. لم أستطع عدها من كثرتها بكل الأحجام الفارهة.. أما سعة القصر الكلية فأتذكر أن فيه إشارتي مرور بين المباني الكثيرة في قصره على شوارع متقاطعة، ولا أعلم البقية خارج محيطها.. والسيارات عنده من كثرتها ملتزمة جدًا بالإشارة المرورية..”.

وأضاف: “أما داخل أحد قصور الضيافة فقد قال لي أحد أعضاء الوفد (وهو ثري جدًا وكان يسكن قصرًا ويزور أفخم الأماكن): احرص أن تدخل دورة المياه التي في قصر الضيافة لأني لم أر مثلها في حياتي في فخامتها.. أما الضيافة فلا يقدمها إلا الملوك الكبار.. فقد كان على مائدته من كل أنواع الطعام الذي تعرفه.. والذي لا تعرفه منه أكثر.. وأما مجلسه فأفخم من مجلس الملك في قصره الذي يستقبل فيه الناس في ذاك الوقت.. كل ذلك شيء مما كان يسهل علينا النظر إليه ومشاهدته.. أما ما لم نره فالله أعلم كيف هو.. فمجالسه وحدائقه منتشره في قصره بأشكال وألوان وكل طرازات المجالس العالمية..”.

جانب من قصر الصانع

طائرة الصانع الخاصة