لا يتذكر الجريمة.. معلومات مثيرة عن قاتل “الخادمة الإندونيسية” في السعودية

كشفت تقارير إخبارية سعودية، أن المتهم بقتل “الخادمة الإندونيسية” في مدينة مكة المكرمة، أثار شكوك المحققين حول تعاطيه المخدرات، إذ إنه لا يتذكر تفاصيل الجريمة التي وقعت في منزل أهله.

وبحسب صحيفة سبق المحلية فإن المحققين “أخذوا عينات من دم المشتبه به للكشف عن تعاطيه أية مخدرات، خاصة وسط استغراب الجاني من اتهامه بالجريمة، وقوله إنه لا يذكر تفاصيل قضية القتل أو مسبباتها”.

وأضافت المصادر أن ما عزز الشكوك هو “أن المشتبه به شخص معروف بحسن السلوك، ولم تلاحظ عليه أي تغيرات بطريقة غير طبيعية”.

وتم العثور على الخادمة الإندونيسية، يوم الجمعة الماضي، متوفاة داخل منزل كفيلها بمكة المكرمة، وعلى جسدها عدة طعنات، لتكشف الشرطة بعدها أن المتهم الرئيسي في الجريمة هو أحد أبناء الكفيل.

وكان صاحب المنزل، وهو سعودي الجنسية، قام بإحضار الخادمة التي تعمل بنظام الساعات بعد صلاة الجمعة لتنظيف منزله، ليغادر بعدها، وأثناء عودته فوجئ بوجودها مقتولة داخل دورة مياه.