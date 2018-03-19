بالفيديو.. شاهد أين يسهر محمد بن سلمان ساعات طويلة من الليل

كشفت أول مقابلة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قناة أجنبية، عن المكان الذي يمضي فيه ساعات طويلة حتى وقت متأخر من الليل، حيث استقبل الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بالرياض فريق عمل برنامج 60 دقيقة الذي عرضته على شبكة “سي. بي. إس” التلفزيونية الأمريكية.

وقال الأمير محمد بن سلمان لمقدمة البرنامج نورا أودونيل، إنه يأتي إلى مكتبه في الرياض، بعد الظهر، ويبقى حتى ساعة متأخرة من الليل.

(اقرأ أيضا: كواليس حوار الأمير محمد بن سلمان مع “سي. بي. إس” الأمريكية) يبدو أنه خلال الفترة الماضية تصدُر معظم القرارات الهامة بالسعودية مع ساعات الفجر. وأضاف: “هنا يمضي معظم الوزراء مدمني العمل أوقاتهم”، واصفًا مكتبه بأنه غير مرتب كثيرًا.