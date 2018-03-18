بالفيديو.. حضور غفير لمزاد بيع ممتلكات الملياردير السعودي معن الصانع

شهد المزاد العلني لبيع ممتلكات الملياردير السعودي معن الصانع، اليوم الأحد، حضورًا غفيرًا من المزايدين.

ونشر أحد الحاضرين للمزاد على موقع تويتر مقاطع فيديو توثق دخول المزايدين بأعداد كبيرة لموقع المزاد وللحظة بداية المزاد ومغادرة المزايدين عند انتهاء اليوم الأول من المزاد، المقرر أن يستمر مدة 6 أيام.

ويعرض في المزاد، المقام في مركز سعد الصناعي على طريق “بقيق الإحساء” العام، أكثر من 900 سيارة ومعدات متنوّعة، من بينها كرينات ومعدات طرق وشاحنات حافلات وسيارات جولف وسيارات متنوّعة.

وتقيم مجموعة “تكتل إتقان” العقارية، أعمال المزاد العلني، لبيع أصول تعود لشركات يملكها الملياردير السعودي معن الصانع؛ بهدف سداد مستحقات الدائنين.