وفاة معلمة سعودية وإصابة 8 أخريات في حادث مروري مروع

وقع صباح اليوم الأحد حادث تصادم مروّع لمركبة تُقِل معلمات مع شاحنة بطريق “مكة- المدينة” (الهجرة) قرابة الكيلو 135؛ ما أودى بحياة معلمة وإصابة 8 أخريات.

وكانت غرفة عمليات الهيئة بالمنطقة (997) تلقت في تمام الساعة الـ 05:53 صباحًا بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم، بحسب المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي.

وأضاف السهيلي وفقاً لـ “سبق”، “تم على الفور توجيه الفِرَق الإسعافية وفريق التدخل السريع والقيادة الميدانية، وعند وصول الفِرَق الإسعافية للموقع، وبعد إجراءات الفرز؛ اتضح وجود إصابتين متوسطتين لمعلمتين، وإصابة بسيطة لمعلمة، و٥ معلمات دون إصابة ولله الحمد، ووفاة معلمة، وإصابة قائديْ المركبتين”.

وتم نُقل المصابين للمستشفى عن طريق الفِرَق الإسعافية؛ فيما تم نقل المعلمة المتوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي.

وقد تفاعلَ رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا “تويتر” مع الحادثة المؤلمة التي وقعت صباح اليوم، فتساءل محمد الشهري عبر حسابه الخاص عن الوقت الذي ستنتهي فيه هذه الحوادث المروية مغردًا ” مجددًا : حادث مروري وقع اليوم مع معلمات على طريق الهجرة خرجنَ من #المدينة_المنورة بعد أن اصطدمت سيارتهن بشاحنة كبيرة !!!! لن أتحدث عن أسباب الحادث ولكن عن أزمة هذه الحوادث المتكررة على المعلمات متى تنتهي ؟ متى تنتهي ؟”.

وبدوره غرّد خالد الزايدي وهو صحافي في صحيفة الرياض ” حادث مأساوي يشهده طريق الهجرة فجر اليوم يؤدي إلى وفاة معلمة ويصيب ثلاثًا من زميلاتها وقائدي المركبتين .. العزاء لأسرة المعلمة المتوفاة والدعاء بالشفاء للمصابات”.

وأضاف الصحافي سعد الحربي ” تعليم_المهد ينعي قائدة مدرسة قران والتي توفيت اليوم بـ #حادث_المعلمات على طريق الهجرة وتعرض ٣ من زميلاتها لإصابات مختلفة من اصل ٩ معلمات كانت تقلهن ناقلة اصطدمت بشاحنة”.

وتحدث بعض المغردين عن سوء شارع الهجرة الذي حصل فيه الحادث فغرّد مازن ” طيب واضح الاهتمام تعالووو شوف الانارة في طريق الهجرة كيف مظلمة ومعظم اعمدة كهرباء الشارع متعطلة ف حي الهجرة عند محطة الصاعدي”.