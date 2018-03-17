فتاة الابتسامة الصفراء تثير الجدل في السعودية.. تعرّف على قصتها

أشعلت صورة لفتاة سعودية، داخل أحد ملاعب كرة القدم في المملكة، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انقسموا بين مدافع عنها ومنتقد لظهورها بزي وهيئة غير معهودة في البلد الخليجي المحافظ.

وتظهر في الصورة شابة في مقتبل العمر، وذات بشرة سمراء وشعر قصير دون حجاب أو نقاب، كما هو شائع لدى نساء السعودية، ومن الواضح أن المصور التقط الصورة دون علم الفتاة في لحظة ابتسامة.

ولا يُعرف مكان أو تاريخ التقاط الصورة، رغم كون الفتاة تحمل وشاحًا باللونين الأبيض والأزرق اللذين يميزان فريق الهلال، لكنها أشعلت جدلًا واسعًا استقطب نحو 50 ألف تغريدة في موقع “تويتر” وحده، ويدور حول حضور النساء لمباريات كرة القدم في الملاعب الذي أقر مؤخرًا.

وعلى الوسم “#فتاة_الابتسامة_الصفرا”، انقسم المغردون السعوديون بين مدافع عن الفتاة وحضورها للمباريات بالزي والهيئة التي تختارها لنفسها، وبين منتقد لها إما لظهورها من دون حجاب أو نقاب، أو لمجرد حضورها للملعب.

ونشر عدد من الناشطات السعوديات البارزات في الدفاع عن حقوق النساء، صورًا لهن مبتسمات، تضامنًا مع ابتسامة فتاة الملعب التي تعرضت للسخرية، بينما نشر الفريق الآخر صورًا لنساء سعوديات ظهرن بنقابهن في أماكن عامة بينها مؤتمرات ومحاضرات.

وعلقت الناشطة السعودية البارزة مريم العتيبي على الوسم المتفاعل بالقول: “#فتاة_الابتسامة_الصفرا #استفزوا_الحمقى_بابتسامة ، ماذا يعني أن يوجعنا الأوغاد؟! فكما أوجعونا قد أوجعناهم. ماذا يعني أن تقهرنا الظروف ؟! فكما قد قهرتنا سلفًا ها نحن الْيَوْمَ قهرناها. وماذا يعني أن يسخر الحمقى من ابتسامة ؟! نملك أيضًا حق الابتسامة، فسيانَ إن أعجبتهم وإن استقبحوها”.

#فتاه_الابتسامه_الصفرا#إستفزوا_الحمقى_بإبتسامة

ماذا يعني أن يوجعنا الأوغاد؟!

فكما أوجعونا قد أجوعناهم .

ماذا يعني أن تقهرنا الظروف ؟!

فكما قد قهرتنا سلفاً هانحن الْيَوْمَ قهرناها.

وماذا يعني أن يسخر الحمقى من إبتسامة ؟!

نملك أيضاً حق الإبتسامة ، فسيانَ إن أعجبتهم و إن إستقبحوها. pic.twitter.com/794UsxGViQ — مريم العتيبي♐️ (@MERiAM_AL3TEEBE) March 17, 2018

وقال الكاتب السعودي وليد الظفيري مدافعًا عن الفتاة: “وكأنها تقول للمُتنمرين: يالكم من غوغائيين بشعين ..! تسخرون مني لأني جميلة ومختلفة عنكم .. وأضحك عليكم لأنكم متشابهون ..!”.

وكأنها تقول للمُتنمرين :

يالكم من غوغائيون بشعون ..!

تسخرون مني لأني جميلة ومختلفةً عنكم ..

وأضحك عليكم لأنكم متشابهون ..! #فتاه_الابتسامه_الصفرا pic.twitter.com/FeOr6JceRq — وليد الظفيري (@WaleedDhafeeri) March 17, 2018

وعلى الجانب الآخر، كتبت مغردة تحت اسم “سُؤدَد” منتقدة حضور النساء للملاعب: “في كل مباراة يتم الترصد للحضور النسائي فخرجت لنا أم عيون وفتاة الكيمياء واليوم أم ابتسامة صفراء، ليوهم الجميع بأن هذا هو حال فتيات الوطن متبرجات غير آبهات بالمعصية، ولكن الحقيقة أن غالبيتنا مستنكرات وكارهات لهذا الحضور المقيت، ولكن الإعلام لا يظهر إلا ما يريد”.

#فتاه_الابتسامه_الصفرا في كل مباراة يتم الترصد للحضور النسائي فخرجت لنا ام عيون وفتاة الكيمياء واليوم ام ابتسامة صفراء ليوهم الجميع بأن هذا هو حال فتيات الوطن متبرجات غير آبهات بالمعصية ،ولكن الحقيقة أن غالبيتنا مستنكرات وكارهات لهذا الحضور المقيت، ولكن الإعلام لايظهر إلا مايريد pic.twitter.com/5mVBSLgPNR — سُؤدَد (@luvksa1) March 17, 2018

ونشر المغرد سعود الفيصل صورة للفتاة التي أثارت الجدل بجانب صورة لامرأة منقبة تقف على منصة لتقدم محاضرة أمام جمهور، وكتب معلقًا: “فرق الثرى والثريا”.

ولا يغيب الحضور النسائي لمباريات كرة القدم في ملاعب السعودية عن السجالات الاجتماعية منذ السماح به في الآونة الأخيرة، إذ شكل واحدًا من أعمق التغييرات التي شهدتها المملكة المحافظة في الفترة القليلة الماضية، التي تتجه فيها الرياض نحو مزيد من الانفتاح.