وزير خارجية إيران يرد على تصريحات ولي العهد السعودي حول “القنبلة النووية”

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الخميس، على تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حول سعي المملكة للحصول على قنبلة نووية، إذا فعلت إيران ذلك.

وقال ظريف لصحيفة “اعتماد” الإصلاحية: “إن المملكة العربية السعودية يحق لها استخدام الطاقة النووية السلمية”، معربًا عن أمله في “ألا تذهب إلى تصنيع الأسلحة النووية”.

وأضاف ظريف: “في رأينا، إذا كان بلد ما يسعى إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية بما في ذلك التخصيب، فإنه يتمتع بالحق بموجب معاهدة عدم الانتشار النووية”.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد خلال مقابلة مع قناة CBS الأمريكية، أن المملكة “سترد على إيران بذات الخطوة، في حال طورت قنبلة نووية”.