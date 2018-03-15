السفارة السعودية تفند مزاعم بشأن الأميرة فهده والدة محمد بن سلمان

نفت فاطمة باعشن، المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن بشدة، ما أوردته قناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية من مزاعم بشأن والدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأميرة فهده بنت فلاح بن سلطان آل حثلين.

وكانت القناة الأمريكية نقلت مزاعم عن مصادر “مجهولة” أن الأمير محمد بن سلمان يبقي والدته بعيدة عن والده الملك دون علمه، وهي رواية كان الإعلام القطري سباقًا في تناقلها قبل أشهر؛ بهدف الإساءة للمملكة.

وردت باعشن في بيان للقناة الأمريكية جاء فيه: “هذا غير صحيح على الإطلاق، وإذا كنتم تودون أن تسألوا صاحبة السمو الملكي الأميرة بأنفسكم وهذا يشمل لقاءها بشكل شخصي، فسوف نكون سعداء بترتيب ذلك على الفور.”

لكن القناة الأمريكية رفضت العرض، وهو ما وصفه متحدث آخر من السفارة السعودية بأنه موقف “مستهتر”، قائلًا: “القصة زائفة تمامًا وهجومية للغاية.”

وأضاف:”عرضت الأميرة أن تقابلكم سرًا؛ لدحض القصة بشكل شخصي لكنكم رفضتم. بدلاً من ذلك ، اخترتم الاعتماد كليًا في تقريركم على مصادر غير معروفة. وبالتالي لا يمكن للمشاهدين الحكم على دوافع ومصداقية مصادركم”.

يذكر أن كثيرًا من السعوديين يقولون إن قطر تقف وراء معظم تقارير وسائل الإعلام الأمريكية التي تهاجم المملكة بحكم شبكة علاقات الدوحة الإعلامية في عموم الولايات المتحدة، حيث امتلكت الدوحة سابقا “قناة الجزيرة أمريكا” والتي وظفت مئات الصحفيين هناك.