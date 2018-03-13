شاهد.. ظهور مفاجئ للأمير محمد بن سلمان مع مالك “إم بي سي” وليد الإبراهيم (صورة)

جذبت صورة حديثة جمعت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمالك ورئيس مجموعة “إم بي سي” التلفزيونية العملاقة، وليد الإبراهيم، الأنظار في المملكة وخارجها، كونها جاءت بعد أقل من شهر على إطلاق سراح الإبراهيم الذي احتجز لنحو ثلاثة أشهر بتهم فساد.

ويظهر في الصورة الأمير الشاب مبتسمًا برفقة الإبراهيم، دون زي رسمي، في مؤشر على كون الصورة قد التقطت بمنزل الأمير أو بمكتبه الخاص.

وهذا هو أول ظهور للرجلين معًا بعد أن شملت حملة مكافحة للفساد، أشرف عليها ولي العهد السعودي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الإبراهيم وعشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء والمسؤولين، وانتهت بإطلاق سراح غالبيتهم نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان الإبراهيم واحدًا من أبرز الشخصيات التي تم توقيفها في الحملة، كونه يرأس المجموعة التلفزيونية الأشهر في العالم العربي، التي واصلت عملها بشكل معتاد خلال توقيف الإبراهيم الذي جرى في فندق “ريتز كارلتون” بمدينة الرياض.

وظهر الأمير محمد بن سلمان في عدة مناسبات برفقة عدد ممن تم توقيفهم في الحملة، وبينهم أمراء بارزون من أبناء عمه، كالأمير ورجل الأعمال الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، ورئيس الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

ومنحت حملة مكافحة الفساد غير المسبوقة في السعودية، ولي العهد السعودي شعبية كبيرة في المملكة، التي فوجئ مواطنوها بتوقيف شخصيات بارزة بشكل غير معتاد أو متوقع، وقد بدا أن الأمير الشاب احتفظ بعلاقة وثيقة بغالبية من تم توقيفهم بعد قبولهم تسويات ضخت مليارات الدولارات في اقتصاد المملكة، عقب الحملة التي تمت وفق قوانين رسمية تحكم عمل لجنة عليا لمكافحة الفساد، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتأسيسها.