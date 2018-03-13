السعودية تعلن وفاة والدة الأمير سعود بن سلمان آل سعود.. فمن هي الأميرة نورة الجابري؟

توفيت مساء اليوم الثلاثاء، الأميرة نورة الجابري، والدة الأمير السعودي سعود بن سلمان بن محمد آل سعود، الأكاديمي والمدرس في جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

ونعى الديوان الملكي السعودي، الأميرة الراحلة دون أن يذكر اسمها، مكتفياً في بيان مقتضب بالإشارة لكونها والدة الأمير سعود.

والأميرة نورة هي إحدى زوجات الأمير سلمان بن محمد آل سعود الذي ينتمي لأحد فروع أسرة آل سعود، التي يحكم فرع الملك عبدالعزيز آل سعود فيها المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 80 عاماً.

وللأمير ة الراحلة أربعة أبناء هم الأمراء سعود، محمد، خالد، وبندر الذي سبق وأن عمل مستشاراً عند الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي، إن الصلاة على جنازة الأميرة الراحلة سيكون يوم الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.