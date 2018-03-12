بالفيديو.. شبيه الأمير محمد بن سلمان يغزو مواقع التواصل

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، يشبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى درجة كبيرة.

وأبهر الشبه، ناشطين عبر مواقع التواصل، حيث تداولوا للشاب عدة مقاطع فيديو، تكشف مدى التشابه بينه وبين الأمير محمد بن سلمان الذي يحظى بشعبية جارفة في المملكة.

وفي أحد المقاطع يقوم الشبيه بالدخول على مجموعة من الأشخاص وهو يسير بطريقة يقلد فيها ولي العهد، ملوحًا بيده، فيما نهض الجالسون مبتسمين له، فيما يبدو أنها ردة فعل على الشبه.

شبيه محمد بن سلمان ،، والله نسخه طبق الأصل منه ???????? pic.twitter.com/MnoaZ6VoDh — Code ! (@CodeHFC) March 11, 2018

كما ظهر الشاب، في مقطع متداول آخر، وهو يوجه حديثًا بلغة الصم والبكم برفقة شخص آخر، حيث أبدى سعوديون إعجابهم بالتشابه، معلقين في موقع التواصل “تويتر” بعبارات مثل “شبيه محمد بن سلمان.. والله نسخة طبق الأصل منه”، “سبحانه يخلق من الشبه أربعين”.

سبحا نه يخلق من الشبه أربعين ???????? هذا شبيه محمد بن سلمان pic.twitter.com/w7uvgNbA51 — ابوراكان/ الزعيم الهلالي (@bluebentli) March 11, 2018

وفي فيديو متداول آخر، ظهر الشبيه في مقطع تم توثيقه بمهرجان الجنادرية، والطريف في الأمر أن شخصا يرتدي زي ضابط كان يسير إلى جانبه، منجذبا بشدة إلى مقدار الشبه الكبير بينه وبين الأمير محمد، كما لفت أنظار آخرين أيضا أثناء سيره.

يالربع هذا شبيه الامير محمد بن سلمان

وأيضاً له مقطع في الجنادرية والناس تحسبه محمد بن سلمان وسبحان الخالق المصور pic.twitter.com/lfzJrcpfCn — سجة فكر (@Ali_3368) March 12, 2018

وسبق أن تداول سعوديون عدة مقاطع فيديو وصور لأشخاص يشبهون الأمير محمد بن سلمان منذ توليه منصبه كولي للعهد، لكن الشبيه (الأصم والأبكم) كان الأكثر اقترابًا في ملامحه من ملامح الأمير. بينما أوضح أحد الناشطين على موقع “تويتر” يدعى عبدالرحمن بن سعد “أن شبيه الأمير يعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة”.