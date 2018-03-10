تعرّف على المقاتلة الجديدة التي ستمتلكها السعودية

شهدت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا اتفاقًا، يقضي بتوريد 48 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون” الجيل الجديد إلى المملكة العربية السعودية.

وتتميز المقاتلة “يوروفايتر تايفون” بتصميم إيرودينامكي عالٍ يمنحها قدرة عالية على المناورة، حيث تعتمد الطائرة مبدأ الهيكل غير المستقر إيروديناميكًا، وصُممت أجنحتها من النوع “المثلث – دلتا”.

ولدى المقاتلة اثنان من المحركات النفاثة التوربينية عالية الأداء من طراز (EJ200)، وبإمكانهما دفعها للتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت دون الحاجة إلى حرق وقود إضافي، بسرعة قصوى 2495 كم/ساعة، ويبلغ المدى الأقصى لها 2900 كم، بحسب سبق.

وتمتلك “يوروفايتر تايفون” قدرات كبيرة على التخفي، إذ يسمح تصميمها بخفض مقطعها الراداري مقارنة بالجيل السابق من المقاتلات الأوروبية، حيث صممت مداخل الهواء بحيث تخفي واجهة المقطع الأمامي لمروحة توربين المحرك النفاث.

وتستطيع المقاتلة حمل قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ كروز، وأخرى مضادة للرادارات والدروع، إضافة إلى مدفع “ماوز بي كي”.​

ودخلت “يوروفايتر تايفون” الخدمة في 2003، ومن أبرز المستخدمين لها حاليًا، إلى جانب القوات الجوية الملكية السعودية، سلاح الجو الملكي البريطاني، وسلاح الجو الألماني، والقوة الجوية الإيطالية، والقوات الجوية الإسبانية، إضافة إلى سلاح الجو النمساوي.