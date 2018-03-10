لماذا قدمت تيريزا ماي هذه الهدية القيّمة لـ محمد بن سلمان؟

استضافت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الخميس، إلى مأدبة عشاء في مقر إقامتها الرسمي.

وقدمت ماي هدية قيّمة إلى الأمير محمد بن سلمان، وهي عبارة عن رسم لشجرة عائلة آل سعود، تظهر نزول سلالة آل سعود من ملوك الجزيرة العربية.

والوثيقة المؤطرة تم إنشاؤها في الأصل من قبل القنصل العام للملكة فيكتوريا في جدة عام 1880، بحسب مكتب رئيسة الحكومة.

وقال المتحدث الرسمي باسم ماي: “رأت رئيسة الوزراء البريطانية أن تلك الهدية ستكون مناسبة للأمير محمد بن سلمان”.

ووصل ولي العهد السعودي، يوم الأربعاء، إلى بريطانيا في زيارة لثلاثة أيام.