الإعلامية السعودية منيرة المشخص تثير الجدل بتعليقاتها ضد مجلس الشورى (فيديو)

الإعلامية السعودية منيرة المشخص تثير الجدل بتعليقاتها ضد مجلس الشورى (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

جذبت تعليقات الإعلامية السعودية منيرة المشخص على تصريحات عضو مجلس الشورى بالمملكة سامي زيدان، أنظار المعلقين السعوديين على مواقع التواصل؛ مثيرة حالة من الزخم الكبير، بعد شنّها هجومًا لاذعًا على أعضاء المجلس، متهمة إياهم بإهانة المواطنين.

وكان زيدان قد قال، في تصريحات صحفية، إن “المواطن السعودي سيشغل يومًا ما جميع الوظائف التي يشغلها الأجانب، والتي كان المواطنون يعزفون عن العمل بها، مثل حلاق وعامل نظافة ونجار وميكانيكي وعامل طلاء البويات وغيرها”.

وأثارت تصريحات زيدان ردود فعل غاضبة من قبل عدد كبير من السعوديين، إلا أن تعليق منيرة المشخص لقي تفاعلًا كبيرًا، إذ اعتبره كثيرون يعبّر عن وجهة نظرهم.

وقالت المشخص، خلال استضافتها برنامج “يا هلا” على فضائية روتانا خليجية، إن “قرارات مجلس الشورى مثيرة للجدل وضد السعوديين منها رفض رفع القروض عن المرابطين ورفض عمل السعويين الموظفين بالتجارة”.

وأضافت مخاطبة أعضاء الشورى: “سكتّم دهرًا ونطقتم قهرًا.. أعضاء الشورى يتلذذون بقهر السعوديين”.

التصريحات الجريئة للإعلامية السعودية لاقت حفاوة كبيرة من قبل المعلقين السعوديين، وسرعان ما احتل وسم #منيرة_المشخص رأس القائمة في الوسوم النشطة في المملكة.

وكتب عبدالله بن سعد: “كلامها منطقي وعقلاني وتشخيصها لمشاكلنا واحتياجاتنا صحيح ورأيها يمثل رأي كل سعودي حر أصيل منيره وأمثالها من الغيورين على الوطن والمواطن هم من يستحقون أن يتحدثوا باسم المواطن وهم من يستحقون أن يستشاروا ويستحقون عضوية مجلس الشورى بدلاً من من يحارب المواطن بالتصويت ضده”.

وكتب الإعلامي بندر عطيف: “كفو يا مثلتي كل مواطن ومواطنة وأعطيتي درسا لكل من يستفز ويستحقر أبناء شعبه وكشفتي التوطين وخفاياه تستحقين وساما بكل جدارة”.

وقال الصحفي أسامة العودة: “أم المعارك في مواجهة مع .. أنتم لديكم مشاكل مع المجتمع وتسكتون دهرًا وتنطقون قهرًا .. الشعب دائمًا بحاجة إلى من يترجم صوته أمثالك يا منيرة ربي يوفقك”.

وكتب المغرد عبد الله العسيري: “هذه المرأة ليست عن مئة رجل، بل هي عن مجلس الشورى بأكمله وبكهوله أهل المصالح وعن كل الوزراء والمسؤولين الخائفين! هي التي لا تُهزم وهي صوت المواطن الحقيقي”.

وكتبت لمياء عبد المحسن: “تحية ل   ابدعت في حوارك ولامست هموم المواطن التي وصلت لإستفزازات”.

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