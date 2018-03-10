الإعلامية السعودية منيرة المشخص تثير الجدل بتعليقاتها ضد مجلس الشورى (فيديو)

جذبت تعليقات الإعلامية السعودية منيرة المشخص على تصريحات عضو مجلس الشورى بالمملكة سامي زيدان، أنظار المعلقين السعوديين على مواقع التواصل؛ مثيرة حالة من الزخم الكبير، بعد شنّها هجومًا لاذعًا على أعضاء المجلس، متهمة إياهم بإهانة المواطنين.

وكان زيدان قد قال، في تصريحات صحفية، إن “المواطن السعودي سيشغل يومًا ما جميع الوظائف التي يشغلها الأجانب، والتي كان المواطنون يعزفون عن العمل بها، مثل حلاق وعامل نظافة ونجار وميكانيكي وعامل طلاء البويات وغيرها”.

وأثارت تصريحات زيدان ردود فعل غاضبة من قبل عدد كبير من السعوديين، إلا أن تعليق منيرة المشخص لقي تفاعلًا كبيرًا، إذ اعتبره كثيرون يعبّر عن وجهة نظرهم.

وقالت المشخص، خلال استضافتها برنامج “يا هلا” على فضائية روتانا خليجية، إن “قرارات مجلس الشورى مثيرة للجدل وضد السعوديين منها رفض رفع القروض عن المرابطين ورفض عمل السعويين الموظفين بالتجارة”.

الكاتبة الصحفية #منيرة_المشخص لأعضاء الشورى:

سكتّم دهرًا ونطقتم قهرا.. أعضاء الشورى يتلذذون بقهر السعوديين#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/hhdGf4dBvd — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 9, 2018

وأضافت مخاطبة أعضاء الشورى: “سكتّم دهرًا ونطقتم قهرًا.. أعضاء الشورى يتلذذون بقهر السعوديين”.

التصريحات الجريئة للإعلامية السعودية لاقت حفاوة كبيرة من قبل المعلقين السعوديين، وسرعان ما احتل وسم #منيرة_المشخص رأس القائمة في الوسوم النشطة في المملكة.

وكتب عبدالله بن سعد: “كلامها منطقي وعقلاني وتشخيصها لمشاكلنا واحتياجاتنا صحيح ورأيها يمثل رأي كل سعودي حر أصيل منيره وأمثالها من الغيورين على الوطن والمواطن هم من يستحقون أن يتحدثوا باسم المواطن وهم من يستحقون أن يستشاروا ويستحقون عضوية مجلس الشورى بدلاً من من يحارب المواطن بالتصويت ضده”.

#منيره_المشخص

كلامهامنطقي وعقلاني وتشخيصها لمشاكلنا واحتياجاتنا صحيح و رأيها يمثل رأي كل سعودي حر اصيل

منيره وامثالها من الغيورين على الوطن والمواطن هم من يستحقون ان يتحدثون بإسم المواطن وهم من يستحقون ان يستشاروا ويستحقون عضوية مجلس الشورى بدلاً من من يحارب المراطن بالتصويت ضده — د.عبدالله بن سعد (@DRabusaad) March 10, 2018

وكتب الإعلامي بندر عطيف: “كفو يا # منيرة_المشخص مثلتي كل مواطن ومواطنة وأعطيتي درسا لكل من يستفز ويستحقر أبناء شعبه وكشفتي التوطين وخفاياه تستحقين وساما بكل جدارة”.

كفو يا #منيرة_المشخص مثلتي كل مواطن ومواطنة وأعطيتي درسا لكل من يستفز ويستحقر أبناء شعبه وكشفتي التوطين وخفاياه تستحقين وساما بكل جدارة. — بندر عطيف (@b_otyf) March 10, 2018

وقال الصحفي أسامة العودة: “أم المعارك # منيرة_المشخص في مواجهة مع # عضو_شورى .. أنتم لديكم مشاكل مع المجتمع وتسكتون دهرًا وتنطقون قهرًا .. الشعب دائمًا بحاجة إلى من يترجم صوته أمثالك يا منيرة ربي يوفقك”.

أم المعارك #منيرة_المشخص في مواجهة مع #عضو_شورى .. انتم لديكم مشاكل مع المجتمع وتسكتون دهراً وتنطقون قهراً .. الشعب دائما بحاجة إلى من يترجم صوته أمثالك يامنيرة ربي يوفقك ???? @see_moone pic.twitter.com/r6Cm2DHYoj — أسامة العودة (@oaloudah) March 10, 2018

وكتب المغرد عبد الله العسيري: “هذه المرأة ليست عن مئة رجل، بل هي عن مجلس الشورى بأكمله وبكهوله أهل المصالح وعن كل الوزراء والمسؤولين الخائفين! # منيرة_المشخص هي # أم_المعارك التي لا تُهزم وهي صوت المواطن الحقيقي”.

هذه المرأة @see_moone ليست عن مئة رجل، بل هي عن مجلس الشورى بأكمله وبكهوله أهل المصالح وعن كل الوزراء والمسؤولين الخائفين!#منيرة_المشخص هي #أم_المعارك التي لا تُهزم وهي صوت المواطن الحقيقي???? — عبد الله العسيري ???????? (@iAbdullah_93) March 10, 2018

وكتبت لمياء عبد المحسن: “تحية ل # منيرة_المشخص ابدعت في حوارك ولامست هموم المواطن التي وصلت لإستفزازات”.