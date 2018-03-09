شاهد بالفيديو.. مسؤول سعودي يبكي على الهواء لهذا السبب

لم يستطع عامر بن عبدالله عسيري، عضو المجلس البلدي في أمانة منطقة عسير في المملكة العربية السعودية، أن يتمالك أعصابه ودموعه، أثناء وجوده على الهواء مباشرة ضمن أحد البرامج التلفزيونية التي تُعرض على قناة الإخبارية السعودية.

ووفقًا لمقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن العسيري ذرف الدموع على الهواء مباشرة، عندما استذكر الشيخ محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي (مُحافِظ محايل عسير سابقًا) أثناء حديثه عن أحد الطرق في منطقة عسير، ومعاناة المواطنين السعوديين.

وقال العسيري، خلال برنامج “يعطيك خيرها ” الذي يُعرض على قناة “الإخبارية “:”هناك مطالبات متعثرة منذ سنوات تخص منطقة عقبة شعار، والطرق فيها”، محمّلًا وزارة النقل مسؤولية التقصير في إعادة تأهيل الطرق في المنطقة.