بلومبيرغ: ترامب وافق على شرط السعودية في عقد الـ 16 مفاعلًا نوويًا

قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية إن ثلاث شركات استشارات وعلاقات عامة سجلت لدى وزارة العدل الأمريكية إفصاحات عن أنها ستبدأ بتقديم استشارات ومساعدة للسعودية في موضوع المفاعلات النووية التي تتفاوض عليها المملكة مع الإدارة الامريكية.

ورأت بلومبيرغ في هذه الخطوة إشارة إلى أن المفاوضات الجارية بين الرياض وواشنطن على صفقة الـ 16 مفاعلًا نوويًا تبدو أنها دخلت مرحلة حاسمة، مشيرة في ذلك إلى أن هذه المفاوضات بين وزيري الطاقة في البلدين تتركز منذ مدة على اشتراط المملكة بأن يتضمن العقد حق السعودية بتخصيب اليورانيوم في أي وقت مستقبلي، حتى وإن كانت تؤكد أنها ليست في وارد ذلك الآن.

وأوردت بلومبيرغ أسماء هذه الشركات الاستشارية التي سجلت رسميًا أنها ستعمل مع السعودية في هذا المجال، وبينها شركة “بيلزبري وينثروب” التي يعمل بها جيف ميريفيلد الرئيس السابق لهيئة تنظيم الطاقة الأمريكية.

كذلك شركة “كينغ آند سبالدنغ” التي سجلت في وزارة العدل إفصاحًا مماثلًا للذي قدمته شركة بيلزبري. أما المستشار الثالث فهو المحامي ديفيد كولتغين الذي سبق وعمل في السعودية مع شركة أرامكو.

موافقة ترامب

وقالت الوكالة إن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري كان التقى نظيره السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي في لندن، بجولة محادثات جديدة وسط معلومات بأن الرئيس دونالد ترامب أبدى موافقته على ألا يتضمن عقد بيع المفاعلات النووية الـ 16 للسعودية البند المسمى “المقياس الذهبي” الذي يمنع المفاعلات المباعة من أن تستخدم بتخصيب اليورانيوم.

نتنياهو يعترض

وأضافت بلومبيرغ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، معارضته لفكرة بيع مفاعلات نووية للسعودية تسمح لها بتخصيب اليورانيوم.