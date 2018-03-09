الدفاع يتصدر محادثات اليوم الأخير من زيارة الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا

تتركز محادثات اليوم الأخير من زيارة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا على الدفاع والأمن، إذ يلتقي، اليوم الجمعة، مع وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، ويتطرق إلى أكثر موضوعات الزيارة حساسية وهو مبيعات الأسلحة.

وكانت السعودية وبريطانيا قد حددتا هدفًا لحجم التبادل التجاري والاستثمار يبلغ 65 مليار جنيه إسترليني في الأعوام المقبلة، مع تطلع لندن لأسواق جديدة لقطاع خدماتها بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بينما يسعى ولي العهد السعودي لطمأنة المستثمرين إلى مناخ العمل في بلاده.

لكن يظل للدفاع والأمن أهمية خاصة، وتتحدث بريطانيا عن الدور الذي لعبه تبادل المعلومات المخابراتية مع السعودية في إنقاذ أرواح بريطانيين، ووافقت على بيع أسلحة وذخيرة بمليارات الجنيهات للرياض.

ومن المتوقع أن يتطرق اجتماع اليوم للأميرمحمد بن سلمان، الذي قوبل بحفاوة دبلوماسية بالغة في لندن، إلى بيع ما يصل إلى 48 مقاتلة تايفون من إنتاج شركة “بي.إيه.إي سيستمز” البريطانية، في صفقة بمليارات الجنيهات يجري بحثها منذ أعوام.

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الأربعاء، عن العلاقات الدفاعية بين البلدين، وقالت إن جميع مبيعات الأسلحة خاضعة لقواعد دقيقة، لكنها تحدثت أيضًا وبشكل مباشر مع ولي عهد السعودية عن القلق من الأزمة الإنسانية في اليمن.

وكان من المقرر تناول هذه القضية الشائكة في عشاء خاص بمقر رئيسة الوزراء الريفي، مساء أمس الخميس، وقال مكتب ماي، إنها أهدت الأمير محمد وثيقة تظهر شجرة عائلة آل سعود.

وقالت الحكومة البريطانية، إن الوثيقة التي كانت موضوعة في إطار، أعدها في الأصل قنصل الملكة فيكتوريا في جدة عام 1880.