حساب المواطن يتوقف اليوم عن استقبال المسجلين في الدفعة الثالثة من الإعانات

يتوقف برنامج حساب المواطن في السعودية، بنهاية ساعات اليوم الأربعاء، عن استقبال المسجلين في منصته الإلكترونية للاستفادة من الدفعة الثالثة من البرنامج التي ستصرف في 10 فبراير/شباط القادم، حيث يؤجلهم للدفعة التي تليها..

وسيتم تأجيل طلب كل من يسجل في البرنامج بعد انتهاء ساعات اليوم الأربعاء، إلى الدفعة الرابعة من البرنامج التي ستصرف في 10 مارس/آذار القادم، إذ يتم صرف دفعة دعم جديدة في العاشر من كل شهر ميلادي.

وبدأ البرنامج، اليوم الأربعاء، بصرف الدفعة الثانية من إعاناته المالية عن شهر كانون الثاني/يناير، وبمبالغ متفاوتة بحسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل الذي تحصل عليه شهرياً.

ويعتمد البرنامج الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

وبلغ عدد المستفيدين في الدفعة الثانية نحو 11 مليون مواطن سواء مستقلين أو تابعين لرب أسرة، فيما كان عدد المستفيدين من الدفعة الأولى قد بلغ نحو 10.6 مليون مستحق كفرد مستقل أو ضمن عائلة من أصل نحو 13 مليون سجلوا في البرنامج.

ويبلغ الحد الأدنى للدعم 300 ريال، وتجاوز الألف ريال لكثير من العائلات، غير أنه بلغ في المتوسط بالنسبة للعائلات 835 ريالاً، لتشكل تلك الإعانات الشهرية في مجموعها نحو 2.5 مليار ريال يتم توزيعها شهرياً على المستحقين.

ولا يوجد تاريخ محدد لانتهاء التسجيل في البرنامج، وتشهد كل دفعة من دفعاته انضمام مسجلين جدد بالتزامن مع حرمان آخرين، حيث يقوم عمل البرنامج على التفاعل مع أي تغييرات في الدخل وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.