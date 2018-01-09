بالفيديو.. وزير سعودي يندمج في لعبة “الكيرم” خلال جولة رسمية

أظهر مقطع فيديو حديث، وزير التعليم السعودي، أحمد العيسى، مندمجًا مع عدد من الطلاب في ممارسة بعض الألعاب خلال جولة رسمية له على إحدى المدارس، وبينها لعبة الكيرم الشهيرة في منطقة الخليج العربي.

ووثق الفيديو الذي حظي بتداول واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، الوزير العيسى جالسًا مع بعض الطلاب ومندمج في لعبة الكيرم معهم، لا بل حقق فوزًا في اللعبة قبل أن يودع الطلاب ويغادر المكان متجهًا للعبة أخرى مع طلاب آخرين.

والكيرم لعبة تلعب على طاولة مربعة مصممة خصيصًا للعب الكيرم، وتشبه في طريقة اللعب لعبة البلياردو. لها شعبية واسعة في الجزيرة العربية والحجاز خصوصًا. و لشخصين أن يلعبا الكيرم أو لأربعة أشخاص في فريقين.

وجاءت مشاركة الفيديو ضمن جولة للوزير ومسؤولين آخرين في الوزارة على عدد من مدارس المملكة للاطلاع على نشاطاتها خارج أوقات الدوام، وما توفره لطلابها في إجازة منتصف العام الدراسي ضمن مشروع “أندية مدارس الحي”.