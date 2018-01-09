حساب المواطن يصرف الدفعة الثانية من الإعانات لملايين المستحقين في السعودية

يبدأ “برنامج الموطن” الحكومي، اليوم الأربعاء صرف الدفعة الثانية من إعاناته المالية عن شهر كانون الثاني/يناير، وبمبالغ متفاوتة بحسب عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل الذي تحصل عليه شهريًا.

وتلقى عدد كبير من المسجلين في البرنامج، رسائل نصية على هواتفهم الجوالة تفيد بدخول إعانة شهرية من برنامج حساب المواطن، في حساباتهم البنكية التي زودوا بها البرنامج عندما سجلوا فيه وقدموا بياناتهم الشخصية.

ويترقب ملايين السعوديين وصول رسائل مماثلة لهواتفهم تفيد بدخول الدعم النقدي في حساباتهم البنكية، إذ تختلف مواعيد عملية الإيداع من بنك لآخر، بحيث بدأ بعضها الصرف بعد الساعة 12 والبعض الآخر قد يتأخر إلى ساعات الصباح وبدء الدوام الرسمي.

وتبادل مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، أرقام الدعم التي حصلوا عليها، ومقارنتها فيما بينهم وبدفعة البرنامج السابقة، وبدت الأرقام المتداولة للدعم في مستويات وحدود مماثلة للدفعة السابقة.

ويعتمد البرنامج الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

وبلغ عدد المستفيدين في الدفعة الثانية نحو 11 مليون مواطن سواء مستقلين أو تابعين لرب أسرة، فيما لا تزال التفاصيل الرسمية للدفعة الثانية غير معلنة لحد الآن، مثل متوسط قيمة الدعم للعوائل والأفراد.

وكان عدد المستفيدين من الدفعة الأولى قد بلغ نحو 10.6 مليون مستحق كفرد مستقل أو ضمن عائلة من أصل نحو 13 مليون سجلوا في البرنامج، فيما بلغ الحد الأدنى للدعم 300 ريال وتجاوز الألف ريال لكثير من العائلات، غير أنه بلغ في المتوسط بالنسبة للعائلات 835 ريالًا.