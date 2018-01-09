الملك سلمان يهاتف عباس ويؤكد مواقف الرياض من القضية الفلسطينية

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أكد خلاله مواقف المملكة من القضية الفلسطينية.

وذكرت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس) أن الملك سلمان جدد “التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس”.

وشدد على “مواصلة الجهود لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.”

فيما ذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء (وفا) أن العاهل السعودي أكد خلال الاتصال “ضرورة استمرار التنسيق اليومي المباشر، بما يضمن دعم القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى”.

واتفق الزعيمان “على استمرار التنسيق المباشر في المرحلة القادمة”، وفق الوكالة الفلسطينية.