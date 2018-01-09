السعودية ستخفّف متطلبات المستثمرين الأجانب في البورصة هذا الشهر

قالت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الثلاثاء إن المملكة ستخفّف المتطلبات من مؤسسات الاستثمار الأجنبية في سوق الأسهم المحلية اعتبارًا من 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك في إطار سعيها إلى جذب المزيد من رأس المال للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن صادرات النفط.

وتشمل الإصلاحات، خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة اللازمة للمؤسسة للتأهل كمستثمر إلى 500 مليون دولار، مقارنة مع مليار دولار في السابق.

وسيتم تبسيط العملية، وستصبح المؤسسات قادرة على تأهيل وحداتها والصناديق التي تديرها دون طلب منفصل لكل منها.

وحدّد الإعلان الذي صدر اليوم، موعدًا لبدء تنفيذ هذه الإجراءات التي كُشف النقاب عنها أصلًا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفتحت السعودية سوقها للاستثمار المباشر أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية في منتصف 2015، وخففت بشكل دوري المتطلبات للمستثمرين منذ ذلك الحين.، وفي نهاية 2017، كانت 118 مؤسسة أجنبية سجلت نفسها لتنفيذ استثمارات.

ويحوز المستثمرون الأجانب على اختلاف أصنافهم، بمن فيهم أولئك الذين يملكون أسهمًا بشكل غير مباشر من خلال المبادلات، نحو 4.2% من سوق الأسهم السعودية التي يتجاوز رأسمالها 450 مليار دولار.