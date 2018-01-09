بالفيديو.. شرطة مكة تكشف ملابسات زفاف “مثليين” في الأراضي المقدسة

أوضحت شرطة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، في بيان، حقيقة مقاطع الفيديو التي تم تداولها مع مطلع هذا العام بشأن شاب يرتدي زيًا نسائيًا في حفل زفاف، برفقة مجموعة من الشبان داخل استراحة في العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وكشف المتحدث الإعلامي للشرطة، أنه بعد تداول مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنها تعود لزفاف “مثليين” في السعودية، تلقت الشرطة بلاغًا فجر الجمعة من أحد المواطنين بشأن الواقعة.

وذكر المواطن في بلاغه أنه كان مدعوًا في حفل شعبي بإحدى الاستراحات الخاصة، وأثناء ذلك فوجئ المدعوون بدخول بعض الشباب وأحدهم يرتدي زيًا نسائيًا في مشهد تمثيلي لحفل زفاف.

وأكدت الشرطة أنه تم تحديد هوية الشاب المتشبه بالنساء ومرافقيه، والقبض عليهم، وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.